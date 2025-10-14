El Gobierno de Uruguay analiza la posibilidad de enviar ayuda humanitaria a Gaza

"Ahora se abre la puerta de apoyos concretos, alguna señal hemos recibido estos meses y quizás ahora se pueda materializar y que pueden ir desde la alimentación hasta las infraestructuras", expresó a la prensa.

Meses atrás, Orsi se había referido a este tema y en ese momento aseguró que compartía la estrategia que se estaba llevando a cabo a nivel de la ONU.

"Yo comparto la estrategia que estamos llevando a nivel de ONU, que también es muy dura. Nosotros tenemos mucho cuidado, porque si hay algo que precisa la población de Gaza no son anuncios. De anuncios podemos llenarnos. Voy hacia algo más concreto: de qué forma puedo ayudar a esa población", dijo el mandatario a la prensa en junio.

En ese sentido, añadió: "Ahí tenemos alguna alternativa, tenemos leche en polvo, tenemos arroz. Estamos viendo la forma de llegar de la manera correcta y que llegue a destino el apoyo de verdad.

Asimismo, este martes señaló que tras el cese al fuego y negociación que estuvo liderada por el presidente estadounidense, Donald Trump, "se detuvo la masacre que estaba ocurriendo" en el conflicto armado.

“Lo que ocurrió se analizará, los organismos internacionales lo analizarán y verán dónde están las responsabilidades. Pero veamos la parte positiva de la realidad que estamos viviendo, se detuvo un problemón, se detuvo la masacre que estaba ocurriendo, se devuelve la gente que hacía dos años había sido secuestrada, entonces hay luz en el horizonte y sobre eso debemos detenernos”, apuntó.

En tanto, insistió en que el acuerdo de paz era "la señal que el mundo necesitaba" y agregó que debe ir acompañando la realidad y "no con el espejo retrovisor" ya que, a su juicio, "hoy no es lo que el mundo necesita".