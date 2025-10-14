El Gobierno español inicia el complicado blindaje constitucional del derecho al aborto

El Consejo de Ministros impulsó este martes una reforma para hacer de la Constitución un "escudo" para el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo -como han hecho otros países, como Francia- frente a la "ola reaccionaria" que asegura que existe.

El Ejecutivo sabe que esta reforma constitucional no va a ser sencilla, como reconoció hoy la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Se necesitarán tres quintos del Congreso y del Senado y, por tanto, solo el voto favorable del PP permitiría que el aborto entrara en la Constitución.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Igualdad mostró su esperanza en que "el PP esté a la altura de este reto y se sume a la defensa de los derechos de las mujeres" y prometió "diálogo" y "búsqueda de confluencia de voluntades" para lograrlo.

Tras el anuncio de reforma ordinaria de la Constitución, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no se ha pronunciado, aunque en los últimos días cuando se planteó la cuestión, ya se mostró contrario a abordar una reforma constitucional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fuentes del partido confirmaron a EFE hoy que el Gobierno no puede contar con sus votos para reformar la Constitución, y calificaron la propuesta como "vergonzosa" e inútil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La propuesta gubernamental de reforma de la Constitución para incluir el aborto será ordinaria y modificará el artículo 43, relativo al derecho a la salud.

En concreto, incluirá un nuevo apartado, el número cuatro, que reconocerá el derecho de las mujeres a interrumpir de forma voluntaria el embarazo y obligará a los poderes públicos a garantizar esta prestación en condiciones de igualdad efectiva para todas las ciudadanas.

"Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres" es el texto propuesto para la reforma constitucional.

El Gobierno le ha enviado la propuesta de reforma al Consejo de Estado, que deberá pronunciarse en un plazo de dos meses, paso imprescindible antes de que el texto llegue al Congreso para su tramitación parlamentaria.

De forma paralela a estos primeros pasos para incluir el derecho al aborto en la Constitución, y ante las reticencias de algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, el Ministerio de Sanidad ha enviado un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid (centro), a Aragón (noreste) y a las islas Baleares (este) para que elaboren un registro de objetores de conciencia al aborto como marca la ley.

Si Sanidad no tiene respuesta en el plazo de un mes, dará paso a un proceso contencioso en los tribunales para que las obligue un juez.