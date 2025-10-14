El Hang Seng cae un 1,7 % ante la tensión China-EEUU y marca su peor racha en casi 2 años

Shanghái (China), 14 oct (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas del 1,73 % ante el temor de los inversores a las renovadas tensiones entre China y Estados Unidos, que han provocado la racha bajista más prolongada -7 días consecutivos- en este mercado desde enero de 2024.