El papa envía 5.000 dosis de antibióticos para los niños de Gaza

"Seguimos las palabras de la exhortación apostólica 'Dilexi te', dedicada a los pobres, porque es necesario actuar, prestar atención a los necesitados. El texto papal refleja claramente la dirección que siempre ha tomado la Iglesia, pues sabe que su anuncio del Evangelio solo es creíble cuando se traduce en gestos de cercanía y acogida", añadió Krajewski a los medios vaticanos.

Los medicamentos ya han sido distribuidos a los necesitados a través del Patriarcado Latino de Jerusalén. Krajewski, quien antes tenía el cargo de limosnero papa, recordó que, "durante estos dos años de guerra, se hicieron esfuerzos para ayudar enviando dinero para comprar alimentos y combustible".

Krajewski también explicó que León XIV, como hizo Francisco en varias ocasiones, ha seguido enviando ayuda a Ucrania y apoyando a la Basílica de Santa Sofía en Roma, "la iglesia de los ucranianos", que proporciona ayuda humanitaria al país.

Camiones cargados con artículos de primera necesidad parten regularmente de esta Iglesia de Roma y, en los últimos días, han llegado a Járkov paquetes blancos con las banderas del Vaticano y Ucrania y la inscripción, tanto en italiano como en ucraniano, "Regalo del Papa León XIV al pueblo de Járkov" con conservas, aceite, pasta, carne y productos de limpieza.

