El Reino Unido envía a Ucrania más de 85.000 drones en los últimos seis meses

Los drones están siendo utilizados para "ataques de precisión, para reconocimiento y para interrumpir la actividad rusa detrás de las líneas del frente, contrarrestando los propios intentos de Rusia de utilizar tácticas masivas con drones", indicó la nota.

Esto incluye drones logísticos para transportar equipo al frente, drones de ataque unidireccionales, así como drones de vigilancia y reconocimiento, proporcionados por compañías británicas como Tekever, Windracer y Malloy.

El ministro de Defensa británico, John Healey, propondrá además este miércoles en una reunión en Bruselas del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania -que reúne a 52 países que apoyan a Kiev- un crecimiento en la producción de drones tras el aumento de los ataques con estos dispositivos en Ucrania y las "peligrosas incursiones" en Europa.

“La peligrosa escalada de (el presidente ruso, Vladímir) Putin en Ucrania y en toda Europa debe ir acompañada de un aumento de la producción de drones y del fortalecimiento de las defensas aéreas de la OTAN", sostuvo Healey en la nota.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Healey asistirá además a una reunión de ministros de Defensa de la Alianza Atlántica en la que se espera que confirme la contribución de la Royal Air Force (RAF) a la misión 'Eastern Sentry' hasta finales de 2025, con aviones británicos de combate Typhoon.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estas aeronaves han participado en vuelos defensivos sobre el espacio aéreo polaco tras las incursiones de aviones no tripulados rusos.

El Reino Unido también confirmará un próximo despliegue de expertos militares británicos en lucha contra los drones en Moldavia, donde colaborarán en el entrenamiento de las fuerzas armadas moldavas en tácticas antidrones.