El sudafricano Wim van den Heever gana el premio Wildlife Photographer Of The Year 2025

Van den Heever se alzó con el máximo galardón gracias a su instantánea 'Ghost Town Visitor' ('Visitante de un pueblo fantasma') en la que se retrata a una hiena parda, la especie de hiena más rara del mundo, en las ruinas de un pueblo minero de Kolmanskop, en Namibia, durante la noche.

Según la organización, Van den Heever tardó una década en lograr esta imagen, dada la dificultad de avistar estas especies, que se caracterizan por su vida solitaria y en nocturnidad.

"Qué apropiado que esta fotografía se haya tomado en un pueblo fantasma. Tienes una sensación espinosa solo con mirar esta imagen y sabes que estás en el territorio de la hiena", comentó en la nota la presidenta del jurado de los Wildlife Photographer Of The Year 2025, Kathy Moran, sobre la instantánea ganadora.

El sudafricano se impuso en una edición récord con 60.636 participantes de 113 países, la cifra más alta de la historia, mientras que entre los vencedores de las 19 categorías, entre adultos y jóvenes, también fueron galardonados dos españoles.

El fotógrafo Jon A. Juárez, español afincado en Berlín, fue reconocido por documentar "la innovadora ciencia para salvar al rinoceronte blanco del norte de la extinción mediante la fecundación in vitro", algo que conoció tras observar el trabajo del proyecto BioRescue que busca la recuperación en África de esta especie en peligro de extinción.

La instantánea premiada, parte de su proyecto 'Cómo salvar a una especie', muestra un diminuto embrión de un rinoceronte blanco junto a una jeringuilla, situado en una mesa de trabajo con material que el equipo del proyecto utiliza, lo que le ha permitido conseguir el premio en la categoría de Fotoperiodismo, algo que Juárez aseguró, nunca olvidará.

Por su parte, el madrileño Javier Aznar González de Rueda recibió el galardón a mejor Reportaje de Fotoperiodismo por la serie de fotografías 'End of the round-up' ('Fin de la reunión'), tomadas en Estados Unidos y en las que explora la relación entre los seres humanos y las serpientes de cascabel.

Las capturas muestran desde una serpiente de cascabel sobre una roca en la noche, pasando por una mujer despellejando un ejemplar muerto, o el momento en el que se ordeña -se extrae el veneno- de otro espécimen.

Algunas de estas instantáneas se podrán admirar en el Museo de Historia Natural de Londres, que las exhibirá entre el próximo viernes 17 de octubre y el 12 de julio de 2026.