España no enviará el borrador presupuestario a Bruselas hasta que disponga de un proyecto

Con el cambio de las reglas fiscales europeas, apuntan estas fuentes, ya no es obligatorio remitir antes de esa fecha el plan de cuentas públicas, un documento que recoge las líneas básicas para el siguiente ejercicio o, al menos, una proyección económica.

De hecho, España nunca llegó a enviar el plan presupuestario de 2025, pues siguen prorrogados los presupuestos de 2023, últimos aprobados por el Parlamento, y es el único país europeo que no lo hizo, según denunció la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Aunque esta obligación se ha relajado, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, instó la pasada semana a los países miembros a remitir los borradores presupuestarios de 2026 antes de mañana, lo que, por el momento, solo han hecho Finlandia, Luxemburgo, Países Bajos y Eslovenia.

Con las nuevas reglas fiscales europeas, los objetivos de estabilidad dejaron de actualizarse anualmente para integrarse en un documento de medio plazo, el plan fiscal estructural, con el objetivo de reforzar los compromisos y evitar que las metas se reformularan cada ejercicio.

España remitió el primer plan fiscal y estructural (2025-2028) el 15 de octubre de 2024, pero no lo acompañó del plan presupuestario de 2025, que también en ese caso decidió retrasar hasta que contara con un proyecto de presupuestos, algo que no ocurrió.

En España siguen vigentes los presupuestos de 2023, aprobados antes de las elecciones generales de julio de ese año, ya que nunca se presentaron los de 2024 ni los de 2025, dadas las dificultades del Ejecutivo para contar con el apoyo parlamentario suficiente. Gobierna en minoría y necesita acuerdos constantes con varios pequeños grupos de ideología diversa.

Tampoco ha iniciado los trámites previos a la elaboración de las cuentas de 2026, por lo que no se prevé que sean aprobadas por el Parlamento antes de final de año y lo más probable es que vuelvan a prorrogarse.

No obstante, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, aseguró hoy que prevé presentar los presupuestos de 2026 en lo que queda de año.