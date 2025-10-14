España participará con 228 editoriales en la Feria del Libro de Fráncfort

La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) destacó este martes la "importante representación del sector editorial español" en esta feria, la más relevante para España a efectos comerciales tras LIBER.

La FGEE dispondrá de un espacio propio en el que expondrán más de 50 editoriales, y otras 175 y agencias literarias estarán presentes en espacios propios o colectivos.

Las firmas exhibirán el catálogo de contenidos editoriales, soportes, nuevos formatos y herramientas, además de establecer relaciones comerciales con los visitantes profesionales de todo el mundo.

De esta manera, España pretende mantener el impulso del sector editorial y seguir mejorando la presencia del libro español en el extranjero.

"En 2024, las exportaciones del sector editorial mantuvieron su línea de crecimiento, alcanzando los 381,08 millones de euros", según los editores.

Iberoamérica siguió como el principal mercado de las exportaciones españolas, con ventas por valor de 191,43 millones de euros.

Le siguió Unión Europea, con 130,65 millones de euros. Entre ambos destinos, representan el 84,49 % del total.

Si se analizan los resultados por países, entre los cinco principales destinos, que concentran el 55,21 % del total de las exportaciones, se encuentran México, con 63,6 millones de euros; Francia, con 62,37 millones; Argentina, con 31,54 millones; Italia, con 23,05 millones, y Reino Unido, con 18,9 millones.

La industria editorial española genera anualmente más de 4.000 millones de euros y emplea a más de 30.000 personas de manera directa e indirecta.

La FGEE, que agrupa a 800 empresas, publicó en 2024 más de 210 millones de ejemplares y de 59.500 títulos en papel, y más de 27.500 en formato digital.