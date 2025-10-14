Familiares relatan la violencia física y psicológica que los rehenes vivieron cautivos

Este lunes, Hamás liveró a los rehenes vivos que quedaban en Gaza, que fueron trasladados a hospitales israelíes para recibir atención médica y reencontrarse con sus familias.

Natasha, madre de Maxim Herkin -uno de los liberados-, contó al canal N12 que su hijo "está muy débil" y evita hablar sobre los dos años que pasó cautivo en Gaza.

"Ha perdido mucho peso. No habla en absoluto de lo que vivió. No hice campaña pública por su liberación porque él había sido oficial del Ejército y temía que se vengaran de él", explicó.

El padre de Evyatar David, de 24 años, declaró que su hijo "estará bien", afirmando que se recupera lentamente.

"Sigue débil, con deficiencias minerales y nutricionales, pero intenta tranquilizarnos", dijo en declaraciones a dos televisiones israelíes. Explicó que David estuvo separado de su amigo Guy Gilboa Dellal durante los últimos dos meses de cautiverio y que "sufrió maltrato físico y psicológico".

Recordó además que, tras la publicación de un video de Hamás en el que se veía a su hijo esquelético y cavando su propia tumba, los captores continuaron "matándolo de hambre" y sometiéndolo a un fuerte terror psicológico.

Según relató, los secuestradores le decían a su hijo que el Ejército de Israel lo estaba buscando para matarlo y que Israel "estaba al borde del colapso". "Pero es una persona fuerte", afirmó.

En imágenes difundidas en redes sociales por el diario Ynet se puede ver a Rom Braslavski, de 21 años, y Bar Kupershtein, de 23, haciendo señales de corazón con las manos desde la ventana del hospital Sheba, mientras una multitud celebra afuera la festividad judía de Simjat Torá.

Los 20 rehenes liberados son: Nimrod Cohen (20), Rom Braslavski (21), Bar Kupershtein (23), Evyatar David (24), Maxim Herkin (37), Elkana Bohbot (36), Segev Kalfon (27), Yosef Haim Ohana (24), Matan Zangauker (25), Ariel Cunio (28), David Cunio (35), Avinatan Or (32), Eitan Horn (38), Eitan Mor (25), Alon Ahel (24), Ziv y Gali Berman (27), Guy Gilboa Dalal (24), Omri Miren (48) y Matan Angrest (22).

Todos ellos fueron capturados por Hamás tras los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.200 personas, y su liberación se concretó como parte del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y el grupo islamista, tras dos años de hostilidades que dejaron mas de 67.000 gazatíes muertos en la Franja.