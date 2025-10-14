Fendi ficha como directora creativa a Maria Grazia Chiuri

"Regreso a Fendi con honor y alegría después de haber tenido el privilegio de comenzar mi carrera bajo la guía de las fundadoras de la casa, las cinco hermanas", afirmó Chiuri en un comunicado, haciendo referencia a las hijas de los fundadores de Fendi que impulsaron la compañía a partir de la década de 1960.

Para ella, la firma "siempre ha sido una forja de talentos y un punto de partida para muchos creativos de la industria, gracias a la extraordinaria capacidad de estas cinco mujeres para fomentar y nutrir generaciones de visión y habilidad".

La creativa agradeció al presidente del grupo francés LVMH, Bernard Arnault, propiedad de esta casa de moda, por confiarle la tarea de "ayudar a escribir un nuevo capítulo en la historia de esta extraordinaria empresa fundada por mujeres", agregó.

La italiana, de 61 años, comunicó el pasado mayo su salida de la dirección artística de la moda femenina de Christian Dior tras nueve años en el cargo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y ahora sustituirá a Silvia Venturini, que a finales de septiembre dejó la dirección de Fendi.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chiuri, que cambia de firma pero no de grupo, pues ambas marcas pertenecen al conglomerado de lujo LVMH, ocupó un puesto por el que pasaron figuras de la talla de Christian Dior, Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano y Raf Simons.

Durante su paso por Fendi, entre 1989 a 1999, Chiuri contribuyó, entre otras cosas al diseño del famoso bolso 'baguette', un artículo pequeño y compacto popularizado en la cultura popular a finales de los 90 por series como 'Sexo en Nueva York'.

"Maria Grazia Chiuri es uno de los mayores talentos creativos de la moda actual, y me complace enormemente que haya decidido regresar a Fendi para seguir expresando su creatividad dentro del grupo LVMH, tras haber compartido su audaz visión de la moda", dijo Arnault.

Por su parte, el presidente de Fendi, el español Ramon Ros, dijo estar "encantando de dar la bienvenida a Maria Grazia al equipo".

"El papel de un director creativo ya no consiste simplemente en diseñar ropa hermosa, sino en crear una cultura y reflejar el mundo en el que vivimos", agregó.

Tras su marcha en 1999 de Fendi y antes de fichar por Dior, Chiuri estuvo 17 años en la marca de lujo italiana Valentino, reclutada directamente por su fundador.