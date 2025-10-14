FMI eleva cinco décimas su pronóstico de crecimiento de Chile en 2025, hasta el 2,5 %

Para 2026, el organismo internacional estima una expansión de la economía de Chile del 2 %.
Las proyecciones del FMI están en línea con lo previsto por el Banco Central chileno, que el pasado septiembre elevó su estimación de crecimiento económico a entre el 2,25 % y el 2,75 %.
Estados Unidos aplica un arancel del 10 % a los productos procedentes de Chile, uno de los más bajos del mundo.
El pasado julio, además, EE.UU. dejó exentos del arancel específico al cobre a los cátodos, que es el principal producto que Chile envía al gigante norteamericano.
En contra de lo pronosticado, Chile esquivó la contracción en 2023 y el PIB cerró con un crecimiento del 0,2 %, mientras que en 2024 se expandió un 2,6 %, por encima de lo previsto.