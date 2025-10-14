FMI eleva cinco décimas su pronóstico de crecimiento de Chile en 2025, hasta el 2,5 %

Santiago de Chile, 13 oct (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado su proyección de crecimiento de la economía chilena en este año del 2 % estimado en abril al 2,5 %, según el último informe de perspectivas (WEO) del organismo publicado este martes.