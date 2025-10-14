Gobierno sueco nomina a jefe de IKEA como candidato a alto comisionado de ACNUR

Brodin es un líder "globalmente reconocido y respetado, con más de treinta años de experiencia en liderazgo basado en valores y transición estratégica", señaló en un comunicado el Gobierno de derecha sueco, que encabeza el conservador Ulf Kristersson.

"El sistema de la ONU se vería reforzado por una persona con experiencia en el mundo de los negocios, especialmente considerando los grandes retos que afronta ahora. Por eso alguien que sabe manejar los hilos y proporcionar operaciones eficientes es necesario", afirmó el ministro de Cooperación Internacional sueco, Benjamin Dousa.

Jesper Brodin, de 56 años, lleva 30 en IKEA y ha ejercido los últimos ocho como consejero delegado y presidente de Ingka Group -la compañía que gestiona las franquicias de la cadena en 31 países y que representa alrededor del 90 % de las ventas de la multinacional sueca-, cargo que abandonará el próximo mes.

Su nominación se basa en la convicción de que los esfuerzos humanitarios exigirán en el futuro "nuevas formas de liderazgo" en los que la colaboración entre la cooperación y el mundo de los negocios jugará un rol "fundamental".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Gobierno sueco recuerda que este país escandinavo tiene una larga relación con ACNUR, que el año pasado fue el principal donante de apoyo básico, aportando alrededor del 15 % del total, y que tiene "un gran interés" en que ACNUR sea dirigida por alguien que pueda defender su rol fundamental y mandato, libere nuevas formas de financiación y cree "impacto real", contribuyendo con una "nueva forma de pensar".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Brodin ha dirigido una de las principales organizaciones privadas del mundo, con más de 170.000 empleados, y su transición hacia "la sostenibilidad, la inclusión social y la accesibilidad global, valores en el centro de la misión de la ONU".

Entre los méritos de Brodin, el Gobierno sueco resalta también que ha cooperado con ACNUR para establecer programas de empleo para refugiados en Europa e impulsado operaciones humanitarias en Ucrania.