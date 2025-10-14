Gobierno venezolano presenta presupuesto de 2026 que prioriza la "defensa de la soberanía"

Menéndez explicó, según una nota del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que la propuesta de presupuesto -del cual no divulgó el monto- se originó en "la democracia de base", en la que cada comunidad, institutos comunales y comunas "planificaron su agenda de acción".

Menéndez agregó, en una nota de prensa del Parlamento, que el presupuesto entregado representa un "acto auténtico de soberanía" de Venezuela y desestimó "cualquier agresión" que aleje al Ejecutivo del "ejercicio pleno y soberano de la elaboración de un presupuesto fundamentado en la protección de su pueblo".

Por su parte, el primer vicepresidente del Parlamento, el chavista Pedro Infante, indicó que el proyecto de presupuesto incorpora la "Agenda Concreta de Acción del Plan de la Patria 2025-2031".

"Estas líneas de trabajo abordan dimensiones económicas, sociales, políticas y geopolíticas, orientadas a fortalecer el desarrollo nacional y consolidar relaciones internacionales bajo una visión pluripolar", añadió el parlamentario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Infante indicó que el Gobierno venezolano entregó los proyectos de Ley de Presupuesto Nacional, Ley Especial de Endeudamiento Anual y Presupuesto de Ingresos y Gastos Operativos del Banco Central de Venezuela (BCV), que serán remitidos a las comisiones de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, así como el de Contraloría.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estados Unidos mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, cerca de la frontera de Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico que presuntamente proviene del país suramericano, pero que Caracas ha calificado de "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen" que le permita a Washington "apoderarse" del petróleo, el gas, el oro y otros recursos.

Este mismo martes, el presidente estadounidense. Donald Trump, informó que el Ejército de su país llevó a cabo otro ataque contra un barco en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, y dio a conocer la muerte de seis personas a las que acusó de "narcoterroristas".

Esta operación se suma a, al menos, cuatro más ejecutadas por EE.UU. desde septiembre contra supuestas 'narcolanchas' en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra en aguas próximas a República Dominicana.