Italia condena ataque ruso a convoy de la ONU en Ucrania en el que viajaba un italiano

Roma, 14 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, condenó "enérgicamente" este martes el ataque ruso a un convoy del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU en Ucrania, en el que viajaba un funcionario italiano que resultó ileso, según confirmó el propio ministro.