La australiana Battery Age logra permiso de exploración minera en el sur de Argentina

El Ejecutivo provincial detalló en un comunicado que concedió a Battery Age un permiso provisional para iniciar en noviembre próximo su primera campaña de perforación en El Águila, ubicado en el Macizo del Deseado, una región con intensa actividad de exploración minera, principalmente de oro.

"La autorización fue emitida luego de la revisión técnica y ambiental del Informe de Impacto Ambiental (IIA), en cumplimiento de la legislación minera y ambiental vigente", señala el comunicado.

El programa de perforación se desarrollará en las zonas Águila Main y Águila Sur.

Posteriormente, la empresa prevé extender la exploración hacia los sectores Verbena y San Cristóbal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de El Águila, Battery Age posee en Argentina el proyecto de oro King Tut, en la provincia de La Rioja (noroeste).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La compañía australiana tiene además el proyecto de zinc Bleiberg, en Austria, y el proyecto de litio Falcon Lake, en Canadá.