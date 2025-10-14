La Bolsa de Buenos Aires cae 2,09 % por dudas sobre la ayuda de EE.UU. a Argentina

Por su parte, el índice general S&P BYMA retrocedió un 2,17 %, hasta los 78.077.847,28 puntos.

Todas las líderes cerraron en terreno negativo, pero las acciones que más perdieron fueron las de Metrogas (-11,4 %), Transener (-9,5 %) y Grupo Supervielle (-7,7 %).

El Merval había abierto la jornada en positivo, pero la tendencia cambió en forma abrupta después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera declaraciones a la prensa durante un encuentro en la Casa Blanca con el presidente argentino, Javier Milei, sobre la ayuda financiera prometida al país suramericano.

Trump condicionó dicha asistencia a una victoria del partido de Milei en los comicios legislativos del 26 de octubre próximo y, además, no se dieron precisiones sobre la eventual ayuda, ante lo cual los inversores reaccionaron en forma adversa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Entre elogios al mandatario argentino, Trump condicionó la ayuda americana al país al resultado de las elecciones, lo que caló hondo en el ánimo del mercado con la consecuente corrección en las cotizaciones de bonos y acciones", apuntó la firma bursátil SBS en un informe.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los títulos soberanos argentinos en dólares cayeron este martes hasta un 7,4 %,

"Impacta negativamente el condicionamiento de la ayuda de Trump al resultado electoral. Más allá de que esto era una posibilidad latente -y obvia- la crudeza del comentario tuvo un efecto muy notorio en los activos locales", señaló la firma Aurum Valores.

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense subió 10 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró en 1.385 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista el valor de la moneda estadounidense subió a 1.351 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 15 pesos, a 1.420 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia al alza.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 2,4 %, hasta 1.475,34 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 3,2 %, a 1.454,99 pesos por dólar.