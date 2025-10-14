La Bolsa de Londres sube un 0,10 % en plenas tensiones comerciales entre EE.UU. y China

Londres, 14 oct (EFE).- La Bolsa de Londres subió este lunes un 0,10 % en medio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, entre otras, gracias al repunte de la aerolínea Easyjet por las informaciones de una posible oferta de compra.