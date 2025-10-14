La bolsa de São Paulo se mantiene estable pese a la mejora de las previsiones para Brasil

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró con 141.682 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,14 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,46 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los inversores reaccionaron con indiferencia al hecho de que el FMI elevara hasta el 2,4 % la proyección de crecimiento para el país sudamericano, así como a la publicación de un dato sobre el avance del sector servicios, que alcanzó su mayor nivel histórico.

La petrolera estatal Petrobras se dejó un 0,6 % durante la sesión, mientras que la minera Vale se mantuvo estable.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron el Banco Pan (+26,1 %) y la fabricante aeronáutica Embraer (+4,8 %).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por el contrario, registraron las pérdidas más abultadas de la sesión la cárnica MBRF (-3,7 %) y la empresa educativa Cogna (-3,9 %).

El volumen negociado en la bolsa de São Paulo alcanzó hoy los 19.530 millones de reales (3.560 millones de dólares / 3.000 millones de euros), en unas tres millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión.