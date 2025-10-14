La Bolsa española sube el 0,29 % pese al tono negativo de Wall Street

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, sumó 44,8 puntos, hasta los 15.586 enteros. En lo que va de año, sube el 34,42 %.

De los grandes valores del IBEX, la eléctrica Iberdrola sumó el 1,21 %; Telefónica, el 1,18 %; y el grupo financiero BBVA, el 0,72 %. En negativo, Banco Santander cedió el 1,15 %; la petrolera Repsol, el 0,48 %; y el gigante textil Inditex, el 0,15 %.

El selectivo español cotizó con movimientos poco pronunciados durante la sesión y finalmente se decantó por los ascensos, con la Bolsa neoyorquina en negativo por el recrudecimiento de la guerra arancelaria entre EE.UU y China.