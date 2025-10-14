La Cámara de Diputados de México aprueba reformas a la Ley de Amparo, sin retroactividad

Con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, la mayoría oficialista de la Cámara baja avaló el dictamen con ajustes a la propuesta inicial, entre ellos, la eliminación del artículo transitorio de retroactividad que el Senado había agregado de último minuto a la propuesta de Sheinbaum.

El dictamen modifica la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución mexicana, además del Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El texto aprobado establece que los juicios de amparo en curso a la entrada en vigor de la nueva ley continuarán su trámite “conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio”.

En días pasados, el Senado envió cambios en la propuesta de Sheinbaum, donde señalaba que los juicios en curso debían continuar “conforme a las disposiciones que establece este (nuevo) decreto”, lo que generó intensas críticas e incluso la presidenta mexicana criticó que dicha disposición violaba la propia Constitución.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En un comunicado, la Cámara de Diputados aseguró que el objetivo de las reformas aprobadas este día es “fortalecer el juicio de amparo, a efecto de consolidarlo como recurso por excelencia de la defensa efectiva de los derechos humanos y medio de control legal y constitucional”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, destacó que la nueva ley "establece que, tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamados deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas".

"De tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo", agregó el comunicado.

No obstante, la oposición también ha criticado que la nueva ley de amparo redefine el "interés legítimo", lo que implica que organizaciones medioambientales o de defensa de derechos humanos podrían enfrentar mayores obstáculos al litigar amparos por intereses colectivos.

Otros cambios relevantes aprobados por los diputados incluyen que los trámites del juicio de amparo podrán ser realizados por medios electrónicos, aunque mantiene la posibilidad de hacerlos por escrito.

También establece que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) -producto de la reforma judicial- será el encargado de determinar la integración de los expedientes de juicio de amparo.

El juicio de amparo es un mecanismo constitucional y una herramienta esencial en el derecho mexicano, que busca proteger a las personas frente a actos de autoridad que puedan ser violatorios de derechos.

Tras la aprobación en lo general por la Cámara de Diputados, el dictamen ahora será discutido en lo particular, lo que podría derivar en el ajuste de artículos específicos.