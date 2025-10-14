La confianza inversora sube en octubre porque se prevé que la economía repuntará

El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) informó hoy de que su índice de confianza inversora subió en octubre 2 puntos, hasta 39,3 puntos.

Pero la valoración de la situación económica actual de Alemania empeoró 3,6 puntos, hasta -80 puntos.

La confianza inversora en Alemania se estabilizó en septiembre después de haberse desplomado en agosto.

"Los expertos todavía prevén un repunte a medio plazo. Pese a las persistentes incertidumbres globales y la falta de claridad respecto a la implementación del programa de inversión estatal, el indicador ZEW ve un pequeño aumento en octubre", dijo el presidente del instituto ZEW, Achim Wambach.

"Después de la reciente caída en las exportaciones a China, las expectativas para los sectores muy exportadores de la economía han mejorado parcialmente notablemente en octubre, especialmente en la producción de metal, las industrias farmacéutica y de ingeniería mecánica y el sector de fabricación de equipos eléctricos", añadió Wambach.

Sin embargo, la confianza inversora se deterioró en el sector automovilístico.

Las expectativas en la coyuntura de la zona del euro empeoraron en octubre 3,4 puntos, hasta 22,7 puntos, debido a las disputas presupuestarias en Francia.

La valoración de la situación económica actual en la zona del euro bajó en 3 puntos, hasta -31,8 puntos.