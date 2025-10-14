La economía de Ecuador creció un 4,3 % en el segundo trimestre de 2025

Este desempeño estuvo sustentado principalmente en la recuperación del consumo de los hogares, de las exportaciones no petroleras y de la inversión.

El consumo de los hogares aumentó en 8,7 % debido a una mayor compra de productos alimenticios y mayor dinamismo en el crédito de consumo y remesas.

Asimismo, la formación bruta de capital fijo (FBKF) mostró un crecimiento de 7,5 %, debido a un aumento de la demanda de los equipos de transporte y bienes de capital para la agricultura e industria.

Las exportaciones aumentaron en 7,9 % principalmente por el buen desempeño de las exportaciones no petroleras de banano, camarón, cacao y enlatados de pescado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, el gasto de Gobierno creció ligeramente en 0,4 % debido a compras de bienes y servicios en los sectores de salud y seguridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, las importaciones crecieron en 16 %, impulsadas por el incremento en las compras externas de bienes de consumo, materiales de construcción y materias primas, consistente con la recuperación económica.

A nivel de industrias, 15 de los 20 sectores reportaron crecimientos interanuales, lo que refleja una recuperación en la estructura productiva nacional, reseña el Banco Central en un comunicado.

Entre las actividades que reportaron mayores tasas de crecimiento se encuentran: la financieras y seguros (13,6 %), agricultura, ganadería y silvicultura (10,1 %), pesca y acuicultura (8,7 %), manufactura de productos alimenticios (8,3 %), construcción (6,7 %) y comercio (6 %).

En términos trimestrales, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una ligera contracción de 0,1 % respecto al primer trimestre de 2025.

Este resultado se debió principalmente por el incremento de las importaciones y la reducción de la inversión.

Esta última variable se vio afectada por el ciclo estacional del sector de la construcción, explicó.

Dichos factores contrarrestaron el efecto positivo de un mayor consumo de los hogares y del dinamismo de las exportaciones.

De esta manera, 10 de las 20 industrias presentaron un desempeño positivo en comparación con el trimestre anterior.