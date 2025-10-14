La mina de oro Casposo en Argentina reactiva su producción tras seis años de inactividad

En un comunicado, Austral Gold indicó que Casposo reanuda su producción comercial tras haberse completado "con éxito" la renovación de la planta de procesamiento en la mina.

Los trabajos para renovar la planta se habían iniciado a finales de 2024.

La compañía, que preside el empresario argentino Eduardo Elsztain, indicó que, como parte de la remodelación de la planta, completó la fase de puesta en marcha, produciendo unas 230 onzas equivalentes de oro (GEO, por su sigla en inglés).

"Nos complace anunciar la reanudación de las operaciones en Casposo, lo que marca un hito importante para la compañía al expandir nuestra base de producción junto con las operaciones mineras existentes en Guanaco (Chile). Este avance nos permite generar un mejor flujo de caja y fortalecer nuestra posición financiera", aseguró el director ejecutivo de Austral Gold, Stabro Kasaneva.

La proyección de producción para lo que resta de 2025 en Casposo es de aproximadamente 4.000 a 6.000 GEO.

Este cálculo incluye las 230 GEO producidas durante la fase de puesta en marcha de la planta.