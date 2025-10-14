La OMS insta a adoptar políticas duras contra el alcohol para reducir los casos de cáncer

Medidas como el aumento de los impuestos al alcohol o del precio mínimo, la subida de la edad mínima de compra o consumo, las reducciones del horario o volumen de venta, la prohibición de anuncios o los monopolios estatales para la venta han demostrado ser efectivas para reducir el consumo, señalaron OMS-Europa y la Agencia internacional para la investigación sobre el cáncer (IARC, por sus siglas en inglés).

La Unión Europea (UE) es la subrregión con el mayor consumo de alcohol mundial y el cáncer es la principal causa de mortalidad en ella.

El alcohol causó en 2020 aproximadamente 111.300 nuevos casos de cáncer -el 70 % en hombres- en la UE y 93.000 muertes.

El coste de las muertes prematuras por cáncer vinculado al consumo de alcohol fue de 4.600 millones de euros, de acuerdo con datos de 2018, una cifra que se incrementaría en "decenas de miles de millones" más si se tuviesen en cuenta los gastos por hospitalizaciones, lesiones, violencia y la pérdida de productividad.

"La región europea de la OMS y, en especial, los países de la UE, están pagando un precio demasiado alto por el alcohol en cánceres prevenibles y familias rotas y está costando miles de millones a los contribuyentes", señaló en un comunicado Gundo Weiler, director de prevención y promoción de la salud en OMS-Europa, con sede en Copenhague.

Weiler resaltó que aunque algunos consideren el alcohol una herencia cultural, "la enfermedad, la muerte y la incapacidad no deben ser normalizados como parte de la cultura europea".