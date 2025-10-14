La película mexicana 'En el Camino' desafía el "tabú del deseo sobre el cuerpo masculino"

"El cuerpo masculino sigue siendo un gran tabú todavía en el cine. Así que insisto, si voy a hablar del deseo masculino, si voy a hablar del sexo entre hombres hubiera sido tibio de mi parte no mostrar el cuerpo, no mostrar erecciones. Esta película es una celebración de la sexualidad entre muchas otras cosas”, respondió el artista de 42 años en rueda de prensa.

En el largometraje un joven, apodado Veneno, escapa de un pasado de abusos subiéndose en las rutas de diversos traileros a cambio de drogas y sexo, una historia para la que su director cree que "los hombres evidentemente no están preparados" por las escenas explícitas, pero también por la sensibilidad que requiere el filme.

"Creo que hay muchas capas sobre la sexualidad a través de la película (...) Si sigue siendo tan censurable un desnudo masculino, una erección, eso se vuelve más un estímulo que una negativa para hacerlo", detalló sobre su decisión de abrir su lente hacia escenas tan íntimas.

Con la escenografía de los desiertos de Ciudad Juárez y las cachimbas (restaurantes en las carreteras), Pablos encuentra los silencios del machismo que habita en el entorno trailero.

"La película disecciona mucho la masculinidad, el machismo y los dobles discursos en el machismo. Hay humor con estas situaciones machistas, quería ver los contrastes entre lo social y lo íntimo", explicó el originario de Tijuana.

Aunque la producción se ambienta en "un entorno muy distinto" a en el que se crio, el creador del 'El baile de los 41' (2020) o 'Las elegidas' (2015) aseguró su cercanía con la historia tras sentirla "muy personal", especialmente por la disfuncionalidad paterna que vive Veneno con su progenitor y la que Muñeco tiene con sus hijos.

"Hay un encuentro de mi propia historia, mi propia identidad. La película se vuelve muy personal pese a ser completamente ajena", puntualizó.

Para poder dar una mayor verosimilitud a las escenas, el actor Osvaldo Sánchez, quien interpreta al trailero Muñeco (Eduardo), contó que para el filme sacó una licencia de conducir y se aventuró en las carreteras del norte de México, de las más peligrosas del país.

"Para mí, fue un proceso de ensueño que usualmente en el cine no se hace tanto (….) Para esta película fueron dos meses de preparación para generar una hermandad, porque íbamos a atravesar cosas muy dolorosas y profundas y para no hacernos daño como seres humanos”, dijo Sánchez.

La exploración de la sexualidad en la película estuvo guiada por la entrenadora de intimidad Patricia Ortiz, quien acompañó a los actores durante semanas para que la complejidad del guion estuviera representada "sobre todo en humanizar y no enfocarse si es una historia queer, del padre o si es solo de hombres".

'En el camino' es uno de los largometrajes que podría ser distinguido con el Ojo, máximo galardón del festival, durante la ceremonia de premiación del FICM el 17 de octubre, por el que compiten cintas como 'Olmo', de Fernando Eimbcke, o 'Vainilla', de Mayra Hermosillo. EFE