La presidenta de México visita regiones afectadas por las lluvias, en medio de protestas

En Pachuca, capital de Hidalgo, Sheinbaum supervisó las labores de emergencia en el centro de comando habilitado por las autoridades en el aeropuerto de la ciudad para distribuir víveres hacia las comunidades afectadas.

Además, la presidenta mexicana sobrevoló la zona en helicóptero, según un video compartido en sus redes sociales.

Previamente, decenas de personas protestaron frente al Palacio de Gobierno de Hidalgo, en Pachuca, para exigir que se aceleren las labores de auxilio en localidades serranas donde hay cientos de damnificados que permanecen incomunicados desde el jueves pasado, según dijeron los manifestantes a medios locales.

Sheinbaum comenzó su recorrido este día en el estado de Querétaro, donde a diferencia de Hidalgo, compartió imágenes de su visita a pie por las comunidades más afectadas por las lluvias, como Pinal de Amores y Puente de Dios.

"En compañía de integrantes del gobierno federal, visitamos Querétaro e Hidalgo, donde nos comprometimos a apoyar a todas y todos", mencionó la mandataria mexicana en un mensaje en su cuenta de X, acompañado del video de su recorrido.

El domingo, Sheinbaum arrancó su recorrido en las zonas con mayores afectaciones por las lluvias, en los estados de Puebla (centro) y Veracruz (este), donde dijo a los damnificados que su Gobierno no dejará a "nadie desamparado", y anunció apoyos específicos a partir de un censo que inició este lunes.

En Veracruz, Sheinbaum fue confrontada por habitantes que reclamaban que varios estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) no han sido localizados desde el jueves, y acusaban a gobierno de "ocultar" los casos.

"¿Dónde están?" y "Ya huele a muerto", se escuchaba entre los reclamos, según videos difundidos en redes sociales, a lo que la presidenta repetía: "No vamos a ocultar nada".

Estudiantes de la UV convocaron en redes a una "megamarcha" el próximo viernes 17 de octubre, en los municipios de Poza Rica, Tuxpan, Xalapa, Orizaba y Coatzacoalcos, "por la justicia y memoria" de sus compañeros.

Los estudiantes acusaron ante medios locales la desaparición de más de 190 alumnos de la unidad de Ciencias de la Salud de la región Poza Rica-Tuxpan, luego del desbordamiento del Río Cazones.

Hasta el momento, reportes oficiales dan cuenta de 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas, tras las lluvias torrenciales que azotaron el centro del país, del 6 al 9 de octubre.

Sheinbaum ha asegurado que su Gobierno tiene "suficientes recursos" para atender la emergencia que ha dejado miles de damnificados y graves afectaciones en viviendas, negocios e infraestructura en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.