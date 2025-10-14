La UE busca respuesta coordinada con el G7 a restricciones chinas a tierras raras

"No podemos quedarnos de brazos cruzados, necesitamos una respuesta coordinada. Estoy en contacto estrecho con mis socios del G7", dijo en rueda de prensa el eslovaco, que calificó la medida de "injustificada", a la vez que resaltó que está en contacto con Pekín para encontrar una solución.

Sefcovic reclamó un "trato justo" para las compañías europeas y criticó la "enorme incertidumbre" que esas restricciones crean a las empresas.

"Necesitamos una actitud más robusta hacia China", afirmó en la misma comparecencia el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, que ejerció de anfitrión de la reunión, organizada por la presidencia danesa del Consejo de la UE en Horsens (en el oeste de Dinamarca).

Rasmussen había defendido antes del inicio del encuentro una respuesta "dura" y había instado a "mostrar músculo", aludiendo a que la UE es el principal bloque comercial del mundo.

A su llegada a Horsens, Sefcovic destacó la preocupación "seria" mostrada por los ministros de la UE y lamentó que China sólo haya aprobado la mitad de los permisos de exportación enviados por empresas europeas, lo que dificulta la planificación para las compañías.

"Ya le hemos transmitido a China nuestras preocupaciones y hay discusiones a nivel de altos funcionarios. He pedido una videoconferencia con mi homólogo chino y lo más probable es que se celebre a principios de la próxima semana", dijo.

China ha defendido la legitimidad de las nuevas restricciones que impuso la semana pasada a la exportación de tierras raras y ha asegurado que su impacto sobre las cadenas de suministro será limitado, por lo que ha pedido a las empresas que no se preocupen.

La medida china se produce en el marco de la guerra comercial impulsada por Estados Unidos en los últimos meses.