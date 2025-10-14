Las familias publican la identidad de los dos rehenes restantes entregados por Hamás

Sharabi, de 53 años, fue secuestrado en el kibutz (comunidad agraria) Beeri el 7 de octubre de 2023, y Peretz, de 22, originario de Sudáfrica, era soldado del Ejército israelí en el pueblo de Nahal Oz, donde fue herido y raptado por Hamás.

"Ahora por fin podemos cerrar la pesadilla que comenzó hace más de dos años y darle a Yossi el entierro digno y amoroso que merece en el kibutz Beeri, al que tanto amó", dijo su esposa, Nira, citada en un comunicado de esta organización de las familias de los cautivos.

Hamás liberó ayer a los 20 rehenes que permanecían con vida en la Franja de Gaza y entregó los cuerpos de otros cuatro rehenes fallecidos. Quedan aún los restos de otros 24 rehenes muertos.

Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, ya difundió ayer los cuatro nombres de los cadáveres que entregarían a Israel, a través de la Cruz Roja: Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Peretz.

El Ejército israelí informó este martes de que había identificado a los cuatro, pero solo dio en un principio los nombre de dos de ellos en espera de que las familias aprobaran su publicación.

Sharabi aparecía junto a otro rehén, Itay Svirsky, en un vídeo publicado por Hamás en enero, en el que se les ve a ambos hablando, probablemente bajo coacción, en un mensaje dirigido al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidiendo que frene la guerra, y describiendo sus duras condiciones de cautiverio, sin agua ni comida.

Mientras que Sharabi, Illouz y Joshi perecieron dentro de Gaza, Peretz murió en el propio ataque de los milicianos gazatíes del 7 de octubre de 2023, según el diario The Times of Israel.