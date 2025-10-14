Líbano y Siria avanzan en un acuerdo judicial para investigar los asesinatos políticos

El ministro de Justicia sirio, Mazhar al Weiss, y su homólogo libanés, Adel Nassar, se reunieron en Beirut en un encuentro que se "caracterizó por un ambiente positivo y fructífero", detalló en un comunicado el ministro libanés recogido por la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

Ambos acordaron, según el libanés, "brindar pleno apoyo a la labor del comité de seguimiento del expediente de las desapariciones forzadas"; "entregar toda la información disponible a la parte siria sobre las actividades de seguridad ocurridas en el Líbano durante el régimen sirio, en particular los asesinatos políticos", y "buscar a los prófugos de la justicia en el Líbano en Siria y entregarlos a las autoridades libanesas".

Nassar destacó que "se lograron excelentes avances en todos los temas planteados" y que Al Weiss "se comprometió oficialmente a dar seguimiento diligente a sus demandas".

El ministro sirio, por su parte, indicó en un mensaje en Telegram que ha solicitado al Líbano "la liberación de los prófugos de la justicia siria vinculados al régimen derrocado" de Al Asad.

"También hemos avanzado en la redacción de los términos de un acuerdo de cooperación judicial basado en el respeto a la ley y la soberanía de ambos países, y en la liberación de los presos sirios en el Líbano", aseguró Al Weiss.

Durante la visita la delegación siria, encabezada por el ministro de Justicia, visitó la prisión de Roumieh, ubicada cerca de Beirut, y pudo reunirse con siete detenidos sirios, informaron medios locales y confirmó Al Weiss.

La autoridad siria incidió que "este paso sería el preludio de una cooperación institucional sostenible entre los dos países hermanos, y que el trabajo en este tema continuaría con un espíritu de responsabilidad y respeto mutuo, logrando un verdadero avance y poniendo fin al sufrimiento de muchas familias sirias".

Por su parte, el libanés afirmo que "este progreso se logró gracias a las reuniones y al desarrollo de los elementos de un acuerdo iniciado por el Ministerio de Justicia el mes pasado, que se complementará con medidas y reuniones adicionales durante la siguiente fase para fortalecer las relaciones entre ambos países. Ambas partes también expresaron su compromiso de respetar la soberanía de ambos Estados".

En este sentido, el pasado viernes el ministro sirio de Exteriores, Asad al Shaibani, visitó Líbano y mantuvo encuentros con altas autoridades, entre ellas el presidente libanés, Joseph Aoun, con el deseo de "abrir una nueva página basada en el respeto y la cooperación".