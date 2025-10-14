Lluvias en México dejan daños parecidos a fenómenos que ocurren “una vez cada 1.000 años"

Durante la conferencia de prensa presidencial, Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), detalló que hasta ahora se tienen contabilizadas 358 incidencias en la red estatal y municipal, entre deslaves, hundimientos y puentes colapsados.

De estas, 99 ya fueron atendidas, 115 siguen en proceso y 144 continúan sin intervención debido a que la maquinaria no puede ingresar por los derrumbes activos.

“Así como se diseña para sismos, con periodos de retorno de 100 años, estos puentes, como se ve claramente, se diseñaron para periodos de retorno de 100 años, lluvias de 100 años y ahora vemos lluvias que rebasaron por mucho este periodo de retorno (...) Aquí estamos hablando tal vez de periodos de retorno de 1.000 años”, explicó Esteva.

Los estados más afectados, precisó, son Hidalgo, Veracruz, Puebla y Querétaro, donde hay más de 300 localidades aún incomunicadas.

En zonas como Huayacocotla y Zontecomatlán (Veracruz) los deslaves alcanzan un kilómetro de longitud, lo que ha obligado a instalar puentes aéreos con helicópteros militares para el traslado de víveres y personal técnico.

Por su parte, Emilia Calleja, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que el 91 % del servicio eléctrico ha sido restablecido en los cinco estados afectados.

Solo en las últimas 24 horas fueron reconectados más de 18.000 usuarios, y otros 23.700 continúan en proceso.

“Hemos dado ya atención a hospitales reanudando el suministro en 25 hospitales, ya comprobados, (...) y nos hemos apoyado también para llegar a las zonas más de mayor afectación”, señaló.

Mostró imágenes de labores de levantamiento de torres de transmisión mediante aeronaves y trabajos en suelos aún inestables, lo que, reconoció, ha retrasado algunas reparaciones.

“El compromiso es restablecer en el menor tiempo posible, siempre cuidando la seguridad de nuestro personal y de los usuarios”, dijo.

Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que se realiza un programa integral de desazolve y reforzamiento de bordos en al menos 10 estados, en coordinación con la Secretaría de Marina.

Solo en Acapulco, mencionó, se intervienen el río de La Sabana y varios canales pluviales, mientras en Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Jalisco y Chiapas se trabaja en diversos cauces para prevenir nuevos desbordamientos.

“Son trabajos que nos han permitido sortear de una mejor manera esta temporada de lluvias”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Salud de México, David Kershenobich, informó que, pese a las afectaciones por las recientes lluvias, la red hospitalaria se mantiene operando con mínimos daños estructurales y solo tres hospitales funcionan actualmente con plantas de emergencia.

“Ahora los retos que tenemos tienen que ver con la incomunicación y con algunos de los deslaves (...) entonces, la parte importante es cómo atender a la población que no puede acceder a los sitios de atención médica”, señaló.

Ante ello, abundó, se desplegaron 471 brigadas de vacunación y 242 brigadas médicas móviles, con la meta de superar las 1.000 brigadas en los próximos días. Paralelamente, se activaron brigadas de vectores en los estados afectados para prevenir brotes de dengue.