Los ataques rusos provocan cortes de luz en nueve regiones ucranianas

Debido a la situación difícil provocada en la red eléctrica por los bombardeos rusos se han aplicado interrupciones de emergencia en Sumi (norte), Járkov (noreste), Poltava y Dnipropetrovsk (centro) y parcialmente en Kiev, Kirovograd y Cherkasi (centro).

En la región de Zaporiyia (sur), las restricciones solo afectan a los consumidores industriales, mientras que en Cherníguiv se han establecido turnos rotatorios para los cortes de suministro, anunció la institución en Telegram.

"La eliminación de las consecuencias de los ataques rusos para las instalaciones energéticas continúa en todas las regiones afectadas por los bombardeos. Si Ud. tiene electricidad ahora mismo, por favor consúmala de forma moderada", concluyó el mensaje del Ministerio.

Ocho regiones ucranianas del centro, el norte y este del país sufrieron ya este lunes cortes de electricidad programados para ahorrar energía.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció en el día de hoy una nueva noche de bombardeos rusos contra infraestructuras energéticas y ferroviarias y otras instalaciones civiles ucranianas en las regiones de Járkov, Kirovograd, Sumi y Donetsk.