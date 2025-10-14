Los clientes del Sabadell que aceptaron la opa del BBVA son el 1,1 % del capital

Este banco, en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, detalla que los accionistas minoritarios que son clientes de la entidad representan el 30,8 % del capital del grupo.

El dato conocido este martes de la escasa participación de los pequeños accionistas aviva las dudas sobre el desenlace de la opa y las especulaciones sobre una segunda oferta, a la espera de que la CNMV desvele el próximo viernes el porcentaje total de los accionistas que la han aceptado.

Los minoristas representan ese 30,8 % del capital del Sabadell, y el 80 % de los accionistas particulares son al mismo tiempo clientes de este banco, con una fuerte implantación en Cataluña.

Por parte de los grandes accionistas, la aseguradora Zurich -segundo accionista y socio estratégico del Banco Sabadell con un 5 % de acciones- confirmó antes de que expirara el plazo el pasado día 10, que no acudirá a la opa.

El tercer accionista, el mexicano David Martínez, adelantó que sí acudirá al canje con su participación del 3,86 %, mientras que BlackRock, primer inversor del banco con un 7,3 % -una proporción similar a la que posee en el BBVA-, no desveló aún su decisión.

El BBVA, uno de los principales bancos españoles y con una importante presencia en Latinoamérica, condicionó el éxito de la operación a conseguir el 50 % del accionariado de la entidad catalana, aunque, si no lo lograra, podría lanzar otra opa si obtiene el apoyo de más del 30 %, una oferta que tendría que ser obligatoriamente en efectivo.

El lanzamiento de esa segunda opa solo depende de la decisión del consejo de administración del BBVA y, según advirtió en varias ocasiones su presidente, Carlos Torres, sería al mismo precio que el ofrecido en la primera, mientras que el Sabadell afirma que tendría que ser necesariamente superior.

El supervisor bursátil dará a conocer los criterios para determinar el precio "equitativo", por debajo del cual no se puede situar el que fije el BBVA.