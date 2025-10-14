Mando Militar de EEUU en África prevé una parte del ejercicio Flintlock de 2026 en Libia

El subcomandante del AFRICOM, teniente general John W. Brennan, -en visita actualmente al país magrebí- y el encargado de negocios Jeremy Berndt de la Embajada estadounidense en Libia, examinaron en Sirte (este) con el comandante adjunto del Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés), Saddam Haftar, "las formas de fortalecer los lazos de defensa entre EE.UU. y Libia".

Ayer martes, estos responsables estadounidenses tuvieron también reunión con varios líderes militares del oeste del país -parte controlada por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN)- con el fin de "analizar las oportunidades para ampliar el desarrollo profesional de las fuerzas de seguridad de todas las regiones de Libia".

En el oeste como en el este, Brennan y Berndt expresaron el apoyo de su país, Estados Unidos, para "unificar las instituciones militares" libias, divididas desde 2014.

Flintlock, según la Agencia de noticias libia (WAT), tendrá lugar en Sirte -ciudad fronteriza entre el oeste y el este- que ya conoció cooperación militar con Estados Unidos en el campo de lucha antiterrorista.

Estados Unidos, aseguró el comunicado de AFRICOM, "seguirá colaborando con los líderes de defensa en el oeste y el este de Libia".

Libia arrastra una inestabilidad política e institucional desde el derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi y el país se encuentra dividido en dos Ejecutivos: el oeste dirigido por el GUN con sede de Trípoli, mientras que el este y el sur está controlado por el poderoso mariscal Jalifa Haftar, radicado en Bengasi.