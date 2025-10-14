Más de 1.000 policías resguardarán llegada de Felipe VI al Congreso de la Lengua en Perú

El general policial Olger Benavides dio un pronunciamiento en la Plaza de Armas de Arequipa y detalló que el arribo de Felipe VI está previsto para las 16:15 hora local (21:15 hora GMT) y para garantizar su seguridad, la Policía Nacional ha implementado un dispositivo especial y ha cortado la circulación en gran parte del centro histórico.

El plan resguardará la propia Plaza de Armas de la ciudad blanca y otros puntos estratégicos donde se desarrollarán las actividades del congreso.

"El plan ya está en ejecución en distintos espacios donde se desarrollan actividades del congreso. La seguridad para la llegada del rey está plenamente establecida", precisó Benavides.

Agregó que las unidades desplegadas cuentan con un refuerzo de agentes llegados desde la capital, Lima, y las regiones cercanas de Moquegua y Tacna. También han incluido la participación de unidades especializadas como Seguridad del Estado, la unidad SWAT y el grupo canino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además del cierre de vías y restricciones por motivos de seguridad, la PNP ha restringido el acceso de vehículos al perímetro de la Plaza de Armas durante toda la semana y el acceso peatonal también estará limitado durante el martes, día central de la llegada del monarca español.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Estas disposiciones buscan garantizar un entorno seguro no solo para la comitiva internacional, sino también para los asistentes a los distintos eventos del Congreso de la Lengua", dijo el jefe policial.

Benavides también se refirió a las posibles protestas ciudadanas antigubernamentales que están convocadas en varios puntos del país andino y detalló que se reforzaron los anillos de seguridad y se monitorean posibles puntos de concentración de manifestantes.

El rey español llegará alrededor de las 16:15 al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de la ciudad de Arequipa, que acoge por primera vez en Perú este evento.

Poco después, está previsto que realice una visita privada a la Casa Museo Mario Vargas Llosa, que se inaugura con motivo de la décima edición del CILE.

Este miércoles, Felipe VI presidirá la inauguración oficial del congreso junto al presidente interino de Perú, el derechista José Jerí, que asumió la banda presidencial la noche del viernes tras la destitución exprés por parte del Parlamento de la exmandataria Dina Boluarte.

En la solemne sesión inaugural participarán el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, entre otras autoridades y expertos.