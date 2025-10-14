Milei entrega a Trump agradecimiento de familias de rehenes argentinos liberados en Gaza

"Usted nos devolvió a nuestra familia. Nos devolvió la fe en la vida. Por eso, llevaremos su nombre en nuestros corazones para siempre”, afirmaron en la misiva las familias de Eitan Horn y de los hermanos David y Ariel Cunio, quienes fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz durante el ataque del 7 de octubre de 2023 y liberados este lunes como parte del acuerdo entre Israel y Hamás mediado por Trump.

La carta destacó que su accionar mostró "cómo luce el verdadero liderazgo, guiado por valores, convicción y compasión". Consideró que el mandatario estadounidense "hizo historia de una forma que será recordada por generaciones".

"Demostró al mundo que la libertad, la claridad moral y la humanidad pueden prevalecer incluso en los tiempos más oscuros", agregó.

Además del agradecimiento, el texto incorpora un pedido: continuar con los esfuerzos para la liberación de los cuerpos de rehenes fallecidos que aún permanecen en Gaza, entre ellos el argentino Lior Rudaeff.

En otro pasaje, los familiares también expresaron su gratitud a Milei por "su apoyo y por acompañar a las familias".

La entrega de la carta se produjo durante el encuentro de este martes entre Milei y Trump en Washington.

Durante una declaración junto antes de un almuerzo compartido entre ambos equipos de Gobierno en la Casa Blanca, Milei destacó el "gran logro" de Trump en Oriente Medio, especialmente por haber logrado la liberación de los 20 rehenes cautivos en Gaza que aún se encontraban con vida.

"Me siento muy honrado, muy especialmente en este momento, en el que gracias al gran liderazgo suyo, presidente Trump, se ha logrado la paz en Medio Oriente”, señaló Milei.

Los tres ciudadanos argentinos son parte del contingente de 20 secuestrados que recuperaron la libertad este lunes tras el inicio del pacto entre el Gobierno de Israel y Hamás para cesar las hostilidades en Gaza a partir de un intercambio que incluyó además la liberación de 1.968 presos palestinos.

David Cunio fue secuestrado junto a sus hijas mellizas de tres años, Yuli y Emma, y su esposa Sharon Aloni Cunio, que habían sido liberadas en un intercambio previo.

Ariel Cunio fue tomado como rehén junto a su pareja Arbel Yehud, liberada en febrero de 2025, mientras que Horn había sido raptado por Hamás junto a su hermano Lair, quien recuperó la libertad este año.