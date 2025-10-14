Moody's mejora la perspectiva de la nota de Embraer

El cambio de perspectiva de estable a positiva refleja la mejora continua de los indicadores de crédito y de liquidez de Embraer, así como sus fuertes resultados operacionales, según un comunicado de Moody's.

La agencia cree que Embraer continuará disminuyendo su apalancamiento en los próximos meses y subrayó que está bien posicionada en el mercado de crédito.

Asimismo, el comunicado resalta la posición de Embraer como líder del mercado en el nicho de vuelos regionales, en el que el avión E-175 tiene una posición dominante y en el que la empresa brasileña ofrece "una cartera de productos bien aceptada y con plazos de entrega mejores que sus competidores".

Embraer obtuvo un beneficio de 246 millones de reales (44 millones de dólares o 38 millones de euros) en el primer semestre de este año.

En todo 2024 ganó 1.920 millones de reales (unos 350 millones de dólares), un 145 % más que en 2023.