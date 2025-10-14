Movimiento juvenil marroquí convoca nuevas manifestaciones el próximo sábado

"Convocamos a los jóvenes de Marruecos y a todos los ciudadanos a movilizarse masivamente en apoyo a este movimiento hasta que se cumplan nuestras justas demandas", se lee en la convocatoria del movimiento publicada ayer lunes en su canal en Discord.

El movimiento recordó que sus reivindicaciones no cambiaron y se centran en "el derecho a una educación de calidad y una sanidad digna para todos", "la lucha contra la corrupción" y la "liberación de todos los presos de opinión por su participación pacífica (en las protestas) como una prioridad absoluta".

Los impulsores del movimiento -que permanecen en el anonimato- llamaron también a ampliar una campaña de boicot de productos lanzada anteriormente, sin dar más detalles.

Las últimas protestas convocadas por este colectivo se celebraron el pasado jueves en varias ciudades en vísperas del tradicional discurso del rey Mohamed VI con motivo de la apertura del año parlamentario.

En su discurso, el monarca pidió al gobierno acelerar las reformas relacionadas con la enseñanza y la sanidad, así como la creación de oportunidades de empleo para los jóvenes y acabar con las desigualdades, sin referirse de manera directa a las protestas juveniles.

Las protestas de estos jóvenes de la llamada generación z comenzaron el pasado 27 de septiembre con manifestaciones diarias en distintas ciudades del país para reclamar mejoras en sanidad y educación, aunque derivaron en algunos actos de violencia que se saldaron con tres muertos, cientos de heridos y decenas de detenidos.