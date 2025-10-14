Muere una civil rusa en la región fronteriza de Kursk tras el ataque de un dron ucraniano

"Según informaciones previas, un dron FPV enemigo atacó un automóvil Lada Granta en la localidad de Bélitsa del distrito Belovski. Lamentablemente a consecuencia del ataque murió una mujer nacida en 1979. Es una gran desgracia", escribió en su cuenta de Telegram.
Añadió que otro dron atacó la localidad de Peschanoye del mismo distrito, hiriendo a un hombre de 49 años.
"Su vida no corre peligro, él se dirigió por su cuenta al hospital para recibir atención médica", indicó.
Jinshtéin llamó a los ciudadanos de Kursk a no desatender las medidas de seguridad y aseveró que el enemigo continúa atacando todos los días las zonas fronterizas.
Las regiones de Kursk y Bélgorod, fronterizas con Ucrania, han sido las más afectadas en Rusia durante los más de tres años de guerra en Ucrania.