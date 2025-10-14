Muere una civil rusa en la región fronteriza de Kursk tras el ataque de un dron ucraniano

Moscú, 14 oct (EFE).- Una civil rusa murió hoy en la región fronteriza de Kursk tras el ataque de un dron ucraniano contra el automóvil en el que viajaba, denunció este martes el gobernador local, Alexandr Jinshtéin.