Museo del expresidente Jacques Chirac en el centro de Francia sufre dos robos en 48 horas

El posible botín en el segundo asalto aún no ha sido comunicado, pero sí que el robo del domingo consistió en un reloj de colección y el dinero de la caja registradora del museo dedicado a Chirac (fallecido en 2019 a los 86 años), indicó el diario regional La Montagne.

Los supuestos autores del primer asalto, cuatro jóvenes de unos veinte años que encañonaron al guardia de seguridad y a otros trabajadores con una escopeta, fueron arrestados el mismo domingo, informó el lunes la Fiscalía de Tulle.

Inaugurado en diciembre de 2000, el museo alberga unos 5.000 regalos diplomáticos entregados al expresidente de la República entre 1995 y 2007, que posteriormente donó al Consejo Departamental de Corrèze.

Este museo dedicado al difunto jefe de Estado, que estuvo en el Palacio del Elíseo de 1995 a 2007, fue objeto de otro robo en noviembre de 2011, cuando los autores se llevaron un halcón de oro engastado con diamantes, que Chirac había recibido como obsequio de Arabia Saudí y que no ha sido recuperado.

