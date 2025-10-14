Pakistán exige a los talibanes no interferir en asuntos internos en nuevo pico de tensión

"Instamos firmemente al portavoz afgano a que priorice los temas pertinentes a Afganistán y se abstenga de comentar sobre asuntos que están fuera de su jurisdicción", afirmó la Cancillería de Pakistán en su perfil de X en reacción al comunicado difundido por el portavoz talibán, Zabihullah Mujahid.

El ministerio paquistaní añadió que "el principio de no intervención en los asuntos de otros países debe respetarse de acuerdo con las normas diplomáticas internacionales".

La disputa diplomática estalló después de que Mujahid emitiera un comunicado condenando el uso de "fuego directo y ataques violentos" por parte del Ejército paquistaní contra una marcha pro-Palestina, en la que murieron al menos cinco personas.

Mujahid condenó los recientes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad paquistaníes y simpatizantes del partido Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), que pretendían marchar desde Lahore hasta la embajada de Estados Unidos en Islamabad en protesta por la situación en Palestina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En un llamamiento a la moderación, el portavoz instó a las autoridades paquistaníes a evitar más violencia, instando "al Gobierno de Pakistán y a sus autoridades dirigentes a poner fin a cualquier otro acto de violencia contra su pueblo y a resolver las diferencias mediante el diálogo y la comprensión mutua”, concluyó el comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este enfrentamiento verbal es el último episodio en una semana de escalada entre ambos países, marcada por una misteriosa explosión en Kabul, una acusación formal de los talibanes de un bombardeo paquistaní en la provincia de Paktika y enfrentamientos armados en la frontera que han provocado el cierre de los principales pasos.

Desde la llegada de los talibanes al poder en 2021, la relación bilateral se ha deteriorado progresivamente, principalmente por la acusación de Pakistán de que Afganistán da refugio a combatientes del TTP, un grupo que atenta contra el Estado paquistaní.