Piden atención médica y liberación de la Nobel de Paz Aung San Suu Kyi

"Exigimos que se le conceda tratamiento médico sin restricciones sin demora, la visita inmediata de su hijo y, en última instancia, su liberación total e incondicional", indica la declaración publicada en la web del citado Foro, cuya 29 conferencia anual se clausura este martes en Praga.

La declaración insta especialmente a los dirigentes políticos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), así como de la India, China, Japón, Corea del Sur, Australia, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y los Estados miembros de la Unión Europea (UE) a "utilizar su influencia para lograr la liberación inmediata e incondicional de Aung San Suu Kyi y de todos los presos políticos en Myanmar".

La líder de la democráticamente elegida Liga Nacional para la Democracia (LND) de Birmania "se encuentra injustamente recluida en régimen de aislamiento desde el golpe militar de febrero de 2021", en un centro "Especialmente construido en Naipyidó, en condiciones extremadamente restrictivas, con acceso legal mínimo y sin contacto con su familia", destaca el texto.

Añade que la política octogenaria "sufre una cardiopatía que se agrava, ha solicitado una consulta con un cardiólogo y se ve privada de atención médica adecuada, nutrición adecuada y luz solar. Su hijo, Kim Aris, solo ha recibido una carta suya en más de dos años, y teme que haya resultado herida cuando la prisión sufrió daños en un reciente terremoto".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Exigimos que se le conceda tratamiento médico irrestricto y sin demora, la visita inmediata de su hijo y, en última instancia, su liberación total e incondicional", insiste la petición praguense.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aung San Suu Kyi, galardonada con el Nobel en 1991, es un icono de la lucha por las libertades cívicas en Birmania desde la década de los años 60 del siglo XX, y lideró al frente de su partido, la Liga Nacional para la Democracia, un proceso de transición que empezó en 2011, tras décadas de gobierno militar.

Pero ese proceso democrático descarriló con una sublevación militar en 2021, tras unos comicios supuestamente ganados por la formación de San Suu Kyi y que fueron cuestionados por el ejército, que poco después detuvo a la política.

El Forum 2000, fundado en 1996 por el expresidente y dramaturgo checo Václav Havel, y la Coalición Internacional para la Renovación Democrática (ICDR, en sus siglas inglesas) surgida de él, apoyan los valores de la democracia y el respeto a los derechos humanos, contribuyendo al desarrollo de la sociedad civil y fomentando la tolerancia religiosa, cultural y étnica.

Forman parte del ICDR la premio nobel de literatura bielorrusa Svetlana Alexievich, Francis Fukuyama, Garry Kasparov, Bernard-Hénri Levy, el líder estudiantil y legislador de Hong Kong Nathan Law, la periodista Anne Applebaum y la activista cubana Rosa María Payá, entre otros.