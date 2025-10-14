Presidente de Perú anuncia formación de su gabinete ministerial "en las próximas horas"

El mandatario señaló que el objetivo del encuentro con los burgomaestres es la defensa de la institucionalidad en Perú y la guerra contra la criminalidad, que ha incrementado sus ataques contra gremios de trabajadores como los transportistas urbanos, de construcción civil e incluso músicos y artistas.

Jerí remarcó que "el diálogo siempre tiene que ser el norte principal. Esa es la política que tiene esta presidencia hasta el 28 de julio de 2026", cuando concluirá la gestión que asumió y para la cual había sido elegido Pedro Castillo en 2021, destituido igualmente en 2022 después de su fallido intento de golpe de Estado.

"Más tarde, en las próximas horas, cuando juramente el gabinete, tendremos esa coordinación adicional para poder justamente aplicar lo que hoy día se diga y se acuerde en esta mesa de diálogo", anticipó Jerí a los alcaldes capitalinos.

Varios de los alcaldes convocados plantearon la necesidad de declarar el estado de emergencia en Lima para contar con el apoyo de las fuerzas armadas en el control de la seguridad ciudadana.

Ante esta propuesta, Jerí opinó que una de las críticas a esa medida es que podían terminar siendo "más de lo mismo" y no atacar el fondo de la problemática.

En ese sentido, el jefe de Estado declaró que hay que ser "atrevidos" y "arriesgados" para combatir la delincuencia y aseguró que cada vez que sea necesario estará presente con las fuerzas armadas, la Policía Nacional y los agentes municipales para recuperar el control territorial.

En la víspera, Jerí mantuvo una reunión similar con 15 gobernadores regionales en Palacio de Gobierno, anticipándose a la jornada de protesta convocada por jóvenes, gremios y organizaciones sociales para el miércoles 15 en Lima y otras ciudades del país contra su designación en el cargo, el rol del Parlamento y la inseguridad ciudadana.