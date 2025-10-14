Principal gremio maderero chileno alerta por "incertidumbre" de nuevos aranceles de EE.UU.

"Aún es difícil saber cómo y cuándo podríamos dimensionar su impacto real, dada la complejidad de las cadenas logísticas y de la economía global", señaló en un videocomunicado el presidente del principal gremio empresarial maderero de Chile, Rodrigo O'Ryan.
La medida, que se implementa a partir de este martes 14 de octubre por parte de la Administración de Donald Trump, va desde un 10 % para la madera en una primera etapa, creciendo hasta el 30 % en enero del próximo año.
En el caso de la madera manufacturada, el arancel llegaría al 50 % en 2026.
O'Ryan destacó que si bien Chile no está entre los países con mayores alzas en las tasas, el país austral perderá "competitividad" y reclamó al Estado medidas para impulsar la demanda local en la construcción con madera, apoyar a las pymes y compensar "la muy probable caída externa".
Los nuevos aranceles, lamentó O'Ryan, llegan en "un muy mal momento" y una "situación muy complicada" para el sector forestal, afectado por el alza de los costos laborales y energéticos, los incendios forestales y el contextos de "violencia rural" y "robo de madera" que vive la zona.
La mayoría de las empresas forestales se ubican en las sureñas regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, donde son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios por un conflicto histórico por las tierras que enfrenta al Estado, las forestales y el pueblo mapuche.
Los aranceles fueron anunciados por la Casa Blanca a finales de septiembre de 2025. Gigantes de la industria estadounidense como la Coalición de la Madera de Estados Unidos, asociación que representa a productores de madera, y la Alianza Americana de Gabinetes de Cocina, respaldaron las medidas.
Empresas importadoras estadounidenses, por su parte, advierten que podrían aumentar precios y generar escasez de ciertos muebles en el mercado local, debido a la gran dependencia de productos de bajo costo desde países como China y Vietnam.
Además de a la madera, Estados Unidos aplica un 10 % de arancel a los productos procedentes de Chile, uno de los niveles más bajo a nivel global.El pasado julio, sin embargo, EEUU dejó exentos del arancel específico al cobre a los cátodos, que es el principal producto que Chile envía al gigante norteamericano.