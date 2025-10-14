¿Quiénes son las grandes ausencias de la lista de presos palestinos liberados?

Sin embargo, en la lista publicada hay varios nombres que faltan, como el de Marwan Barghouti, a quienes muchos ven como el sucesor de Mahmud Abás al frente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), o el director del Hospital Kamal Adwan de Gaza, Hussam Abu Safiya.

La mayoría de los 1.968 prisioneros palestinos liberados son de la organización político-militar palestina Fatah. Además, 1.718 fueron detenidos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023. También hay en estas listas -publicadas ayer por la Oficina de Medios de Presos Asra (vinculada con Hamás) y por el Club de Prisioneros Palestinos (ANP)- dos mujeres y cinco menores.

"La mayoría de ellos fueron detenidos arbitrariamente, incluso en hospitales, sin cargos bajo las leyes administrativas de detención", denuncian a EFE fuentes de la Comisión de Asuntos de los Detenidos y Exdetenidos y el Club de Prisioneros, asociaciones que ayer denunciaron "torturas físicas y psicológicas" contra los liberados.

Entre los liberados hay 1.718 palestinos que fueron arrestados en la Franja de Gaza durante la ofensiva israelí, que comenzó en octubre de 2023 tras el ataque de Hamás en territorio israelí y que ayer llegaron al arrasado enclave en al menos 11 autobuses.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, hay 250 sentenciados a una o más cadenas perpetuas, sobre todo acusados de asesinar a militares o colonos israelíes. Es en esa lista de prisioneros políticos donde están las grandes ausencias, ¿quiénes son?

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Es un popular líder palestino, de 66 años, que fue detenido en 2002 durante la segunda Intifada y condenado a cinco cadenas perpetuas dos años después.

Barghouti, quien con solo 15 años se unió a la organización político-militar palestina Fatah, despierta gran admiración y respeto entre todas las facciones palestinas y por ello muchos lo consideran el sucesor de Abás en la ANP.

Tampoco ha sido puesto en libertad Abdallah Barghouti, familiar de Marwan, y comandante del ala armada de Hamás, las Brigadas Al-Qassam, en Cisjordania. Abdallah está sentenciado a 67 cadenas perpetuas.

Es el director del hospital Kamal Adwan, ubicado en Beit Lahia (norte de la Franja). El 27 de diciembre de 2024, las fuerzas israelíes irrumpieron en el centro, lo atacaron e incendiaron y se llevaron a civiles y personal médico, entre ellos a su director. Su nombre, por tanto, está entre los 1.718 detenidos arbitrariamente -y sin condena- durante la última ofensiva israelí.

"El doctor Abu Safiya dirigía el hospital incansablemente, proporcionando atención médica esencial a niños y niñas y dando testimonio del colapso del sector de atención de la salud de Gaza durante el genocidio perpetrado por Israel. Siguió trabajando incluso después de la trágica muerte de su hijo durante un ataque aéreo israelí", explica Amnistía Internacional, quien ha pedido reiteradamente su liberación.

Su nombre apareció en alguna lista previa de liberación, pero, según explican desde asociaciones de presos, finalmente quedó como suplencia y no fue puesto en libertad.

Es el presidente y secretario general de la organización marxista-leninista Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), la segunda mayor dentro de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), después de Fatah.

Saadat, de 72 años, fue acusado por Israel de asesinar al ministro de Turismo Rehavam Ze'evi el 17 de octubre de 2001. En 2006 fue sacado por el Ejército israelí a la fuerza de una prisión palestina y llevado a una israelí; y posteriormente, en 2008, una corte militar israelí le sentenció a 30 años de prisión.

Hasam Salama es un líder de Hamás detenido el 17 de mayo de 1996 y condenado a 48 cadenas perpetuas tras ser acusado de estar involucrado en la oleada de asesinatos lanzados por las Brigadas de Al-Qassam tras el asesinato de Yahya Ayyash en 1996 que acabó con 46 israelíes muertos y una docena de heridos. Es uno de los tres prisioneros con una condena más alta.

Abbas Al-Sayyed es otro de los líder de Hamás que no ha salido de prisión. Con 59 años, está cumpliendo 35 cadenas perpetuas acusado de planificar el atentado contra el Hotel Park de Netanya en 2002, que dejó 30 muertos y 140 heridos.