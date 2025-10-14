Renuncia senador uruguayo que estuvo en cada legislatura desde el retorno de la democracia

El parlamentario logró su primera curul como diputado en las elecciones celebradas en 1984 y también en las de el año 1989.

De acuerdo con esto, integró la Cámara de Representantes en el período 1985-1995. Luego fue electo como senador en las elecciones de 1994, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 y 2024, es decir, integró la Cámara Alta en el período 1995-2025.

"Nosotros entendemos esto como una nueva etapa. Se concluye una etapa parlamentaria y se inicia otra de actividad política partidaria a la cual me voy a dedicar de lleno", dijo Heber durante su último discurso en la Cámara de Senadores.

Allí habló también sobre la tarea parlamentaria y aseguró que esta tiene la virtud de limar asperezas y suavizar radicalismos, mientras que destacó las reuniones con políticos adversarios y compañeros para buscar puntos de encuentro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Admiro que esta sea la casa de discusión de ideas. Es muy importante que tengamos esto presente. Yo en mis 40 años no he necesitado insultar a nadie y es muy importante que no abandonemos eso", puntualizó Heber.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, apuntó que es "un agradecido" de haber ocupado un lugar en la Cámara.

"Pertenezco a una familia de servidores de la patria. Quizás el galardón más grande que tenemos en la familia no son los 40 años que cumplo yo acá, sino los años que mi padre peleó contra la dictadura (...) Lo único que aspiro es que ese orgullo que yo tengo por mi padre, mis hijas y mis nietos lo tengan por mi accionar político. Porque no nos vamos con nada, salvo con el buen nombre que es el que prestigia nuestra familia, que prestigia nuestro país y que prestigia nuestro partido", concluyó.

Tras su discurso, Heber fue saludado por legisladores de todos los partidos, quienes también hicieron uso de la palabra para despedirlo.

También lo saludó el expresidente Luis Lacalle Pou con un mensaje en su cuenta de la red social X.

"Luis Alberto Heber ha sido un gran Legislador, Ministro, político y mejor persona. Un compañero de ruta de los que no hay que preguntar si está, ni donde está. Su constante visión positiva de la vida es un aporte fundamental en la tarea política que abrazamos. Gracias Luis!", escribió el exmandatario.

Durante el Gobierno de Lacalle Pou, Heber fue ministro de Transporte y Obras Públicas (2020-2021) y ministro del Interior (2021-2023), antes de retornar a la Cámara Alta (2023-2025).