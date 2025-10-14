Rescatistas de Australia ayudan a un delfín que arrastraba un sedal de pesca en su cola

Bangkok, 14 oct (EFE).- Rescatistas de la fundación Sea World en Australia saltaron sobre un delfín que arrastraba desde hace días un sedal de pesca en su cola, lo que le causó heridas que también fueron atendidas por los animalistas en Nueva Gales del Sur.