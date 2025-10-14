Rusia desea éxito a presidente interino de Perú en su lucha contra la criminalidad

"Rusia considera el cambio de poder en Perú como un asunto interno de este país. Desea al nuevo jefe de Estado éxitos en la solución de las tareas inaplazables que enfrenta la República", señaló el Ministerio de Exteriores.

Moscú recordó que "la República de Perú es uno de los socios más antiguos de Rusia en América Latina y en la región de Asia y el Pacífico, sus relaciones diplomáticas ya superaron los 160 años".

Por ello, la diplomacia rusa abogó por "relaciones bilaterales al margen de las coyunturas y libres de las influencias externas, que se basen en la igualdad de derechos y la soberanía, el pragmatismo y el respeto mutuo de los intereses nacionales, el apego a los principios básicos del derecho internacional".

Jerí, quien asumió la Presidencia de Perú el pasado viernes, tras la destitución por el Congreso de la anterior presidenta, Dina Boluarte, deberá permanecer en el poder hasta la toma de mando del mandatario que será elegido en los comicios generales que deben celebrarse en abril del próximo año.

El nuevo mandatario aún no ha designado a sus ministros, aunque este domingo agradeció los servicios prestados a la Nación por los integrantes del Consejo de Ministros de Boluarte y anunció que conformará un gabinete "de amplia base".

Jerí es un abogado de 38 años que se ha convertido en el séptimo presidente de Perú en nueve años, tras Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020), Francisco Sagasti (2020-2021), Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).