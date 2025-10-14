Rusia espera que tras Gaza EE.UU. se centre en las negociaciones para la paz en Ucrania

"Nos mantenemos abiertos y predispuestos al diálogo pacífico", respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la pregunta de un periodista sobre como recibe la parte rusa las intenciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de centrarse en Ucrania después de llegar a un acuerdo sobre Gaza.

Peskov añadió que "celebran estas intenciones" para poner fin al conflicto ucraniano, así como "la voluntad política de garantizar que todo esto contribuya a la búsqueda de soluciones pacíficas".

"Ya conocemos bien a (el enviado especial estadounidense Steve) Witkoff; es eficaz y ha demostrado su eficacia en Oriente Medio, por lo que esperamos que su talento siga contribuyendo a nuestro trabajo también en el asunto de Ucrania", declaró el secretario de prensa del presidente ruso, Vladímir Putin.

En cuanto a la posible entrega de misiles Tomahawk a Ucrania por parte de Estados Unidos, no quiso realizar comentarios sobre el particular hasta que no se produjese la próxima reunión entre Trump y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que tendrá lugar este viernes.

Sin embargo, a pesar de defender que Rusia persigue la paz, Peskov volvió a declarar que el Kremlin alcanzará sus objetivos en Ucrania y protegerá sus intereses.

En septiembre Rusia admitió que las negociaciones para la paz en Ucrania, cuyo proceso se fue dilatando a través de escasos avances y la inflexibilidad de Moscú en sus propias demandas, se encontraban estancadas.