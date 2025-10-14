Rusia toma localidad ucraniana en sus esfuerzos de cercar el nudo estratégico de Pokrovsk

"Unidades de la agrupación militar Centro liberaron la localidad de Balagán de la república popular de Donetsk y continuaron avanzando en los barrios orientales de la localidad de Dimitrov (nombre ruso de Mirnograd)", señaló el mando militar ruso en un parte publicado en Telegram.

Estos esfuerzos buscan lograr el cerco de Pokrovsk, parcialmente tomado por las fuerzas rusas.

Según publicaciones de blogueros militares rusos e imágenes geolocalizadas, las fuerzas rusas controlan con drones las carreteras de abastecimiento al noroeste de la ciudad, donde impiden en paso de abastecimientos y refuerzos a la ciudad asediada.

Con su avance por Mirnograd, las fuerzas rusas bloquearían al Ejército ucraniano en el flanco oriental de Pokrovsk, incrementando la presión en este sector.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy