Sanidad de Gaza recupera 38 cadáveres el lunes, cuarto día del alto el fuego

En su reporte diario de víctimas, referido a las del día anterior, indicó que seis personas murieron en los hospitales de la Franja, sin especificar la causa, y que otros 29 heridos llegaron a estos centros.

La misma fuente explicó que todavía hay "víctimas entre los escombros y en las calles, ya que los equipos de rescate y Defensa Civil no consiguieron llegar a ellos hasta ahora".

El número total de fallecidos por la ofensiva bélica israelí desde octubre de 2023 asciende a 67.913 muertos y 170.134 heridos, según este ministerio, dependiente de Hamás.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y varios líderes árabes firmaron ayer lunes un acuerdo que oficializó un alto el fuego que puso fin a dos años de guerra entre Israel y Hamás.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El acuerdo contempla la liberación de rehenes, la retirada parcial de las tropas israelíes y la apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas.